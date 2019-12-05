當紅男神李現主演的古裝大戲《劍王朝》6日晚間八點WeTV開播，這是李現首次演出古裝劇，為此他提前一個多月進組，進行體能與劍術訓練，其中一場戲他挑戰吊鋼絲側翻360度拍攝，一再挑戰超越自己最滿意的鏡頭，頻頻主動與導演要求「再來一條」，一連拍攝了二十多遍，展現他的敬業態度與英雄本色。

李現透露，自己從來沒有拍過那麼多動作戲，也從來沒拍過那麼多吊鋼絲戲，他在拍攝過程中，從天上往下飛，360度側空翻飛，各種角度飛都嘗試，「在近一個多月拍攝期中，讓自己更游刃有餘，爐火純青的去套招，這是我最大收穫。」

李現拍攝《劍王朝》敬業態度深獲導演馮小剛肯定，認為他是可塑性強的好演員，李現則首次嘗試演出內心較為複雜的角色，內心沈重且心酸，甚至想要去報仇，他直呼對自己要求嚴格，每場戲在拍攝時都不輕易放過，甚至一個翻轉鏡頭他正拍翻完20遍，又要求側翻拍20遍，讓他打趣說，「拍下來後，我的腰就不行了。」

李現在《劍王朝》飾演俠客丁寧，是一位秦國都長陵的市井少年，小處能細緻入微，大處能縱覽全局，能觀人所不能觀，將與女主角李一桐飾演的長孫淺雪在混亂的權力鬥爭中不忘本心，堅守正義，而兩人在劇中一靜一動配合的默契，被網友形容有如《神鵰俠侶》中楊過和小龍女般的互動。《劍王朝》6日晚間八點WeTV開播，每週五、六、日晚間八點更新兩集。

(中時 )