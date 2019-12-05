教育部公布總統蔡英文論文審查結果紀錄。（教育部提供／李侑珊台北傳真）

教育部透過專人展示，確實能上網於機關檔案目錄找到總統蔡英文論文紀錄。（李侑珊攝）

總統蔡英文博士學位及論文疑雲延燒，立委陳學聖質疑，教育部1986年1月15日函復檢送蔡英文副教授聘書，但經清查國家檔案局資料，獨漏這份重要公文，教育部今(5)日傍晚澄清，以「機關名稱」、「檔案產生期間」、「檔號」為關鍵字進行查詢，查詢確實有結果，證明教育部及國家檔案局確實有保存該公文。

陳學聖今(5)日召開記者會，質疑教育部獨漏這份公文，在機關檔案目錄查詢網上，可以查詢到與蔡英文有關人事檔案，總共有13筆，卻仍查不到蔡英文副教授聘書這份公文，「難道有什麼不可告的秘密，導致關於蔡英文重要的公文失蹤？」他行文教育部、國家發展委員會，要求6日中午12時前提供這份公文。

教育部5日傍晚回應，教育部於108年7月19日說明蔡總統副教授資格審定，是由政治大學以73年12月8日（73）政人字第3057號函報部審查，經教育部74年10月28日由時任教育部長李煥主持之「學術審議委員會第16屆常務委員會第16次會議」決定審議通過。

教育部強調，此次陳學聖委員函詢教育部核發蔡總統副教授證書之公文，為教育部依據前開會議審議結果，並以75年1月15日台(75)審字第01922號函核發，當中有10人資格審查結果，內含蔡總統在內，計有副教授4名、講師4名及助教2名，合計10名，其中包含審定教師名單1份及教師證書10件予國立政治大學。該公文確由教育部歸檔，保存期限為永久，檔號為140.27-06。

(旺報 )