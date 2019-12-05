十鼓文創迎接耶誕節，首度打造全台獨一無二的「12米高甜蜜工業風耶誕樹」，耶誕老人帶著糖果爬上樹發放，吸引小朋友爭搶。(曹婷婷攝)

耶誕節到處都有耶誕樹，但你看過耶誕老人爬上耶誕樹發糖果嗎？十鼓文創為迎接耶誕節到來，首度打造全台獨一無二的「12米高甜蜜工業風耶誕樹」，耶誕老人帶著一大包禮物袋爬上耶誕樹，從天而降的糖果，滿足大小朋友對耶誕老人送禮的期待。

十鼓文創近年在活動上推陳出新，耶誕前夕，更首次結合鄰近奇美博物館化裝舞會活動，同步於12／14（六）、12／15（日）、12／21（六）、12／22這4天，12歲以下兒童（含12歲，需有家長或成人陪同）免費入園，持奇美博物館化裝舞會活動門票，可享當日十鼓日間全票9折優惠。

十鼓頭一回打造的工業風耶誕樹，佇立甜蜜之丘，將早年糖廠製糖工作燈及工具融入創作，耶誕老人不定時現身、爬上耶誕樹發送糖果，讓孩子們都又驚又喜。十鼓文創期許發展86藝文特區，特別結合鄰近奇美博物館化裝舞會活動，辦理『到86耶誕Party開趴啦！』活動，12歲以下從白天到夜晚兒童免費暢玩十鼓及奇美。

十鼓文創副總經理楊有文表示，首次結合鄰近的奇美博物館、台南都會公園，沿著86快速道路希望帶給來周遭慶祝耶誕節的群眾一路浪漫玩到底的幸福。在12／14（六）、12／15（日）、12／21（六）、12／22（日）這四天，凡12歲以下兒童免費入園（含12歲，需有家長或成人陪同），在活動日當天，持健保卡認證，即可免購入園門票喔！

（日間／星光均適用，限自由行惟團體不適用），且持奇美博物館化裝舞會活動門票，可享當日十鼓文創園區日間全票9折優惠，還有許多溫馨甜蜜的活動體驗，相當適合大人小孩一家同遊。

主辦單位也邀請到耶誕老公公穿越煙囪來到宮崎駿奇幻天空之城，陪伴大家度過難忘的耶誕前夕，把握機會快來現場與耶誕老公公偶遇，會有意想不到的驚奇體驗喔！

(中時 )