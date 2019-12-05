台中市議會去年通過數位治理局的組織規程，今年3月1日生效，但市府卻沒有要成立數位治理局的跡象，市議員林祈烽今日在總質詢詢問市長盧秀燕的數位政策是什麼？到底會不會成立數位治理局？盧秀燕指出，因現在員額剩不到50個，離成立一個局的規模也有距離；她會繼續跟中央爭取，員額不是地方說要擴編就可以擴編的，必須要由中央同意。

林祈烽表示，遊戲產業是一項產值很高的經濟產業，根據國外顧問公司的預估，到了2023年，遊戲產業軟體與硬體的總營收可能會帶來超過2000億美元的價值，去年遊戲公司光是獲得投資的資金就超過1700億元台幣。手機遊戲和行動支付，更是時下智慧型手機最流行安裝的App程式。

林祈烽詢問盧市長和局處長的手機有沒有安裝遊戲或是行動支付App？市長和多數局處長都沒有安裝遊戲，但行動支付方面，盧市長到是明確的說，她的LINE貼圖就是用行動支付購買的。

林祈烽指出，在這個數位經濟時代，就是需要有數位治理局來統整所有的數位資訊；早在去年，數位治理局的組織規程就審議通過，今年3月1日生效，整個組織規程訂得很清楚，要設立創新服務科、數位匯流科、整合應用科、系統規劃科及相關人事行政科室，但現在已經是12月了，市府有在積極籌備嗎？市長到底要不要成立數位治理局？

盧秀燕表示，她上任之前，中央給台中市的員額從600多個到現在不到50個，她很希望成立數位治理局，可是現在剩不到幾十個員額，離一個局的規模其實也有距離，再來，每個局都在要員額，議員也在替各單位請命，她會繼續跟中央爭取。

研考會主委吳皇昇說，市府的數位政策在硬體方面未來會在水湳設立智慧交控和災防應變中心，市府的資訊中心未來也將進駐，成為重要的數位政策；在軟體方面，市府嚐試把所有的市政服務App整合在一塊，包含行動支付，希望未來市民可以透過手機、透過行動支付的介面，提供市民繳費、納稅、借書、搭公車、使用國民運動中心等，資訊中心都會試著來做整合。

經發局長張峯源表示，市府也有數位人才的培育計畫，包括電競產業，也有提供貸款，另外，在數位環境上，東協廣場也有一個專門做open working space的空間，在研發上也有提供援助。

(中時 )