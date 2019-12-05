台南巿政府、台南巿各區農會合作行銷庇護工場產品，推出年菜及伴手禮多項預購，希望大家以行動力挺庇護工場。（劉秀芬攝）

台南巿政府、台南巿各區農會合作行銷庇護工場產品，推出年菜及伴手禮多項預購，希望大家以行動力挺庇護工場。（劉秀芬攝）

農曆年將至，各餐廳飯店年菜預購起跑，台南市勞工局與庇護工場合作，推出「十全食美」年菜預購。市長黃偉哲表示，庇護工場的年菜不僅好吃、美味、健康可口，可說是「五星級又省錢」，年菜銷售的利潤將回饋公益，歡迎民眾踴躍購買。

喜憨兒基金會於2017年底在安平工業區成立喜憨兒「愛點心」庇護工場，去年就開始推出年菜預購，台南市各農會超市通路也協助預購販售，去年創下近150萬元佳績。

今年喜憨兒基金會再度與阿霞飯店、漢典食品合作，推出豐盛的年菜組合，5日中午於官田區農會前廣場舉辦行銷記者會，憨兒們也到場說明展示自己參與製作的年菜，提供超市通路作為年菜預訂與取貨的平台的官田、麻豆、六甲、七股等農會代表也到場共襄盛舉。

喜憨兒庇護工場這次推出的年菜有干貝雞湯鍋、岩燒客家豬肉、義式香烤豬肋、醬烤雞腿、麻油猴頭菇湯等料理，單一道菜428元起，5道菜的套餐組合價2788元起，即日起開放訂購，截單日期為明年1月10日，最後宅配日為1月17日。

除了年菜外，勞工局也邀蓮心園基金會庇護農藝工場推出無毒生菜沙拉及越光米、紫蘇梅與蛋捲禮盒；展翼烘焙庇護工場推出手工餅乾禮盒；創義及吉茂庇護工場提供年節各種客製化桌曆、馬克杯印製產品，希望讓民眾平時或年節購買伴手禮時可以兼做公益。

(中時 )