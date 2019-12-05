▲國立暨南國際大學女子壘球隊在大專盃女壘賽賽前合影。（暨大提供／楊樹煌南投傳真）

國立暨南國際大學女子壘球隊，今年在大專校院女子壘球錦標賽中，接連擊敗國立台灣體育運動大學、樹德科技大學及台北市立大學，勇奪大專盃冠軍殊榮，並獲遴選為2020第三屆亞洲大學女子壘球錦標賽代表隊資格，消息傳回，全校師生都同感振奮。

暨南大學暨大女子壘球隊，於104年在校長蘇玉龍全力支持下成立，成軍5年，首次奪得108學年大專校院女子壘球錦標賽冠軍。並獲選為2020第三屆亞洲大學女子壘球錦標賽代表隊。

此次大專校院女子壘球錦標賽是自12月2日至4日在台北市青年公園棒球場舉行，首日暨大擊敗台灣體育運動大學及樹德科技大學。次日首戰以5比4敗給上屆大專盃冠軍台灣師範大學，但最後一場比賽對戰台北市立大學，暨大火力全開，擊出9支安打，終場以8比2取得勝利。

比賽結束，暨大以最少失分奪得今年全國大專校院女子壘球錦標賽冠軍。今年賽事，暨大女壘隊在4場球賽共擊出31支安打、包含3支全壘打，投手群共投出14個3振，其中當家投手杜雅婷即有10次的3振紀錄，開啟此次暨大拿下大專盃冠軍的殊榮。

暨大從創校至今，始終秉持著培育各項專業領域的菁英為教育目標，校長蘇玉龍除平日對運動績優生極為關注，校內師長也對她們的課業至表關心與支持，此次勇奪全國大專盃女壘冠軍，讓全隊士氣大振；暨大表示，未來將會持續努力，深耕地方體育發展，爭取國際賽事更高榮譽，邁向卓越，讓暨大於體育舞台上發光發熱。

(中時 )