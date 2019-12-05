西洋全方位天王大賈斯汀(Justin Timberlake)2012年迎娶好萊塢紅星潔西卡貝兒(Jessica Biel)，兩人演藝成績都相當亮眼，且婚後感情甜蜜，賈斯汀「浪子回頭」對老婆相當癡情，被視為演藝圈模範夫妻檔，沒想到日前竟爆出他搞婚外情，在劇組眼皮底下跟同戲黑人女星艾莉莎溫萊特溫存，事件爆出後眾人皆認為是無稽之談，孰料大賈今天在社群網站貼出道歉聲明，認了偷吃。

大賈日前遭《太陽報》爆料跟合演新片《Palmer》的女星艾莉莎溫萊特搞婚外情，兩人被目擊在包廂密會，如小情侶般旁若無人親暱勾手、摸頭，時間長達40分鐘，大賈甚至被發現偷情時脫掉了婚戒，然因為他過去好男人形象深植人心，因此此事雖引發熱議，然他並未受到太大的負面輿論壓力。

然大賈今天卻在IG貼出長文，跌破眼鏡認了出軌，表示自己為了家人，盡可能不要理會八卦，但對最近的桃色緋聞，還是決定出來講清楚說明白，他認了幾周前自己「嚴重判斷失準」，但澄清跟該名合作女星「沒發生什麼」，但醉酒後逾矩讓他相當後悔，自己應該行為端正，但這樣的他不能成為兒子的好榜樣，大賈因此向老婆、家人道歉，很抱歉讓他們陷入尷尬的狀態，之後他會專心致力於做個好丈夫、好爸爸，也表示非常榮幸接演《Palmer》，希望能繼續拍攝，讓觀眾看見這個好作品。

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(中時電子報)