速食業者漢堡王今在臉書宣布，即日起到12/10之前，民眾可以憑當日麥當勞和肯德基「套餐」的發票明細，至全台漢堡王兌換1個免費「義式青醬烤時蔬雞腿堡」或者「義式青醬烤時蔬里肌堡」一個，限量1萬份，送完為止。消息曝光後，許多網友都開心表示太狂了！準備換一波，不過許多住在沒漢堡王但是有肯德基、麥當勞縣市的網友就不是這麼想的。

消息曝光後，立刻引起網友討論，有網友問「漢堡王的店不是每個縣市都有。所以當日發票，改天換，可嗎？」得到「當然不可以...」的回應，許多住在沒有漢堡王縣市的網友也紛紛留言「台南沒有漢堡王」、「高雄快營業」、「宜蘭需要漢堡王」、「嘉義市沒有漢堡王」也有網友詢問「用電子載具給的明細,也可換嗎」答案是「未附明細之紙本發票、電子載具恕不適用。」

據悉，漢堡王目前僅台北市、新北市、桃園市、基隆市、台中市、新竹縣、新竹市有營業據點，想體驗吃完麥當勞接免費漢堡王，恐怕只有這幾個縣市的民眾了。

(中時電子報)