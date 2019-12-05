張嘉郡（穿白背心者）爭取雲林高鐵增班，保障「行的正義」。（張朝欣攝）

張朝欣／雲林報導

雲林縣第一選區立委參選人張嘉郡，5日在高鐵雲林站強調雲林人不是二等公民，基於保障雲林人「行的正義」，當選立委後一定全力讓高鐵雲林站增班，並擴充免費接駁車系統，讓全縣所有鄉親們搭乘高鐵更方便。

張嘉郡近日接到許多民眾反映，希望高鐵雲林站能夠增加班次，讓旅外遊子或外縣市遊客有更便利的大眾運輸工具，因此5日到高鐵雲林站舉辦記者會，虎尾鎮長丁學忠、縣議員黃美瑤、已故立委林明義之子林谷皇等數十人到場支持。

張嘉郡表示，根據高鐵公司今年10月搭乘人次統計，嘉義站進出人次大約是雲林站2倍，但雲林站每周北上比嘉義站少183班次，每周南下比嘉義站少181班次，2015年新增的苗栗、彰化、雲林3站，雲林站每月載客人數最多，停靠班次卻不是最多，可見雲林仍有增班空間。

張嘉郡強調雲林人「行的正義」要得到保障，曾經有人說過「雲林是台灣中部的偏遠地區」，那不是距離問題，而是時間問題，主要原因就在於班次太少，雲林因高鐵站設立，不再是台灣1日生活圈中的交通孤島，她當選立委後一定要爭取雲林站增班。

張嘉郡指出，除了爭取高鐵雲林站增班，也要爭取經費擴充雲林站的公路接駁系統，由雲林縣政府規畫更便利的配套措施，包括增加高鐵快捷公車路線等，建構雲林完善的大眾交通運輸網，實現民眾的共同願望。

已故立委林明義之子林谷皇特別搭高鐵從台北趕回雲林家鄉，獻花感謝張嘉郡幫他父親完成心願，他說父親在立委任內爭取到高鐵在雲林虎尾設站，但是後續無人延續，幸好有張嘉郡為人民打拚，終於實現父親遺願。

(中時 )