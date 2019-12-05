民進黨副總統參選人賴清德今（5日）上午飛抵馬祖南竿，除了懇請鄉親支持「英德配」，也輔選黨籍立委參選人李問。（李問競選總部提供／葉書宏連江傳真）

民進黨副總統參選人賴清德今（5日）上午飛抵馬祖南竿，除了懇請鄉親支持「英德配」，也輔選黨籍立委參選人李問。（李問競選總部提供／葉書宏連江傳真）

民進黨副總統參選人賴清德今（5日）上午飛抵馬祖南竿，除了懇請鄉親支持「英德配」，也輔選黨籍立委參選人李問。（李問競選總部提供／葉書宏連江傳真）

民進黨副總統參選人賴清德今（5日）上午飛抵馬祖南竿，除了懇請鄉親支持「英德配」，也輔選黨籍立委參選人李問。（李問競選總部提供／葉書宏連江傳真）

民進黨副總統參選人賴清德今（5日）上午飛抵馬祖南竿，除了懇請鄉親支持「英德配」，也輔選黨籍立委參選人李問，在南竿鄉9個村子展開「一天9村」的「鐵人行程」，從介壽村、復興村出發，逆時針拜訪南竿鄉每一個村子，並且掃街拜票。

賴清德和李問上午到南竿的獅子市場掃街拜票，途中賴清德揹著李問「行軍氣球」，而李問則穿上近期網路爆紅的「淡菜裝」，化身為淡菜男孩。

賴清德表示，李問是台大學士畢業、芝加哥大學碩士畢業的高材生。李問為了國家回來台灣當兵並放棄美國籍，選舉也選擇最艱困的連江選區，走遍馬祖，足見李問愛台灣、愛馬祖的決心。他要爭取馬祖鄉親的支持。

賴清德提到，非常喜歡馬祖也感謝馬祖鄉親過去守護台灣的安全，擔任行政院長期間特別核定南北竿跨海大橋，這是鄉親們應得的，不能因為造價高、馬祖的人口少，就不照顧馬祖民眾需求，完工後不僅可以讓通行更加安全，另外，南竿或北竿其中一座機場可以改建其他用途、擴大使用。

賴清德表示，馬祖鄉親期待能有第二家航空公司，李問也積極協助爭取，另外，此行也特別關心馬祖的醫療，若有後送需求，擔任行政院長期間也關注離島醫療問題，建立好後送的機制。

李問表示，因為知道馬祖鄉親的醫療需求，目前榮總的掛號窗口也正與榮總、退輔會積極洽談，希望未來窗口能擴大服務全連江縣民，讓醫療資源、全民共享。建立良善的醫療制度，讓看病不用依靠人情請託。

李問說，馬祖大橋的興建需要一定的工期，他特別關心大橋施工的進度是否能如期進行、施工期間橋樑結構是否安全、以及初期規畫是否能兼顧景觀與環保，達到環境的生態平衡。

(中時 )