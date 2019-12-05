「卡神」楊蕙如爭議事件愈演愈烈，105年起向WTA申辦比賽，結果只辦了3年就停辦，教育部體育署國際及兩岸運動組長許秀玲表示，體育署的補助款對象是中華民國網球協會，3年合計補助4765萬元，核銷也都是經由網協呈報，完全沒有問題。

中華網協秘書長劉中興說，因為WTA台灣公開賽層級夠高，協會樂見來台灣進行，但主要只是協助申請的角色，北市府贊助的金額也不會進到協會，詳細總預算和金額，或是當初易始和APG的合作方式，提出需要多少租金、權利金、APG出多少人員等，還是要詢問體育署會比較清楚。

許秀玲表示，WTA台灣公開賽第一年補助739萬元，第二年補助1600萬元，第三年補助2426萬元，補助對象是中華民國網球協會，賽後核銷也都由網球協會經過會計師簽證後呈報上來的，完全沒有問題。

至於為何賽事第一年總獎金50萬美元，二、三年總獎金下降至25萬美元，體育署的補助款不減反增，許秀玲解釋，體育署是針對賽事等級與參賽球員知名度等來核定補助款，而且當初申辦的時候總獎金就是25萬美元，這項賽事的等級並沒有縮水，總不能因為這樣而刪減補助款吧！這樣會讓有心想要承辦國際賽事的單位寒心。

(中時 )