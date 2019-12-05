親子在創客教室收看直播同步，進行情感會考活動。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

基市舉辦情感教育學堂，藉由題目情境探討、破解生活常見的性別迷思。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

基隆市議會不分藍綠等6名年輕議員，共同發起「促進性別平等連線」，呼籲落實性平教育，5日獲市府回應舉辦「情感教育大會考」，以模擬情境，透過網路APP讓學生快問快答，破除生活之中常見的情感迷思，推動基隆成為性別友善城市。

時代力量議員陳薇仲、民進黨議員陳宜、張之豪、張顥瀚、張秉鈞、國民黨議員張淵翔共同發起「促進性別平等連線」，陳薇仲說，今年是同婚元年，也是性別平等教育法施行第15年，不過歧視、不尊重和不理解，並不會因為法律通過就自動消失。

促進性別平等連線也要求，基隆市內各級學校積極落實性平教育，推動尊重多元，營造支持多元性別的環境；市府教育處5日在中正、信義區等12所學校先行試辦「情感教育學堂」，邀請親師生共同參與，透過會考驗收成果。

教育處代理處長陳淑貞說，會考網站依教育部公布的兒少性剝削防制條例宣導教材為學習評量範例，結合智慧教育於創客教室收看直播同步進行會考活動，運用「Kahoot（課堂限時問答遊戲）」APP進行快問快答，藉由題目情境探討生活常見的迷思概念。

教育處期待以生動有趣活動，以情境式、素養導向題型，活化教學與教育宣導工作，提升親師生之性別意識，凡本市國小教師在25日前，自行下載活動媒材運用在教學活動，並至教育處粉絲專頁留言、上傳活動照片，前10名班級還可獲得神秘小禮物。

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