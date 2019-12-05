在客家電視《烏陰天的好日子》飾演帥氣精神科醫師的張雁名，平常熱愛健身，拍戲期間太忙無法上健身房時，就趁空檔找兩張椅子勤練胸肌。張雁名說，開拍時劇中穿的西裝外套本來剛剛好，沒想到胸肌不小心越練越大，到後期拍攝時外套根本扣不上，整件外套也變得超憋無法行動，不只導演常喊胸肌太搶戲，服裝師也氣到直呼：「不要再變大了。」

張雁名表示，不只西裝外套扣不起來，寬鬆的毛衣也因為胸肌關係變成緊身，好身材的他還因此被劇組暱稱為「女一號」，一起拍戲的方宥心、劉倩妏都自嘆不如。在劇中飾演妹妹的劉倩妏，因之前身體不太好容易感冒，在張雁名勸說之下也開始踏入健身房運動，張雁名打趣說，因為一直跟倩妏洗腦，強調健身除了讓身體變好，還可以讓胸部長大。

在一場需要公主抱方宥心上樓的劇情，張雁名竟手軟半途把方宥心放在地上，立刻喊卡被導演虧說：「不是有在健身嗎？怎麼會抱不動？」對此張雁名喊冤，當下是因為姿勢不對才會抱不動啦！擁有令男女都羨慕的好身材，張雁名在飲食上沒有特別忌口，每次劇組吃自助餐，食量超大的他都會等大家吃完再吃第二輪。張雁名笑說，除非是要拍脫戲才會特別注意飲食，而且之前太常脫、幾乎每部戲都在脫，現在除非劇情需要，要不然暫時「封肉」不脫了。

《烏陰天的好日子》編劇黃靜瑱曾是護理人員、也待過精神療養中心，她以自身的專業背景與觀察，寫出這齣以精神療養院為背景的故事。她表示，戲劇想要傳達給觀眾的是引起大眾對精神病患的重視，照顧一個精神病患的背後是需要龐大的家庭及社會組織來支持，如果我們身邊有遇到這樣的家庭，就算無法付出，也可以多點關愛。《烏陰天的好日子》週一、週二晚間10點於客台、YouTube、酷瞧、KKTV、LiTV、LINE TV、公視影音網同步播出。圖/客台

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