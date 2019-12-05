大飛5日錄中天節目《麻辣天后傳》宣傳新歌，未婚妻楊晨熙被《時報周刊》直擊與灰衣男過從甚密，出現親密撫摸舉動，大飛大方面對媒體，透露當天聚會本來自己要去，但因經營餐酒館而作罷。他解釋灰衣男是兩方好友，事件發生以來楊晨熙跟灰衣男都有向自己道歉，至於女方以「除貓毛」來解釋踰矩舉動，他笑回：「老實講，說貓毛確實有點奇怪，我還跟她說，這個之後一定會被我們當成哏來用。」

大飛與楊晨熙交往7年，飛到美國拍MV，還安排驚喜求婚，這件事爆發是否影響婚期，相較楊晨熙先前在節目鬆口，「今年底預計登記結婚」，大飛回答奧妙，「把我的事情都處理好，就做這件事，辦結婚這件事對我來講很麻煩，我只是先求婚，告訴她我的想法。」他強調兩人對於感情有共識，還是朝著結婚的方向前進。

楊晨熙報導一出來，大批粉絲蜂擁至她臉書下方狠批，大飛覺得心疼並向外界喊話，「呼籲各位網友，大家冷靜！第一時間大家都罵她，你想想看如果今天是自己的家人被罵，事情也不是看到的那樣，真的會讓她情緒受影響，謝謝大家關心這件事。」他也說：「我跟她說，妳要保護自己，畢竟是公眾人物，在外面的行為要多注意，更重要的一個邏輯，就算要做，他們也不可能光天化日這樣，以我認識的她一定有撥開。」

(中時 )