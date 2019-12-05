活動開場由敦和國小幼兒園和五六級學生帶來舞蹈表演。（張晉銘攝）

林縣長說，感謝189間學校的家長會長積極協助推動校務，在此代表縣民向他們表達感謝之意。（張晉銘攝）

南投縣今年度各校家長會長皆已誕生，縣府5日上午在南島婚宴會館舉辦家長會長當選證書頒發典禮，由縣長林明溱親自主持與頒發證書，他感謝189間學校的家長會長積極參加校務活動，嘉惠學子，並強調縣府也會成為各校的靠山，盡力協助學校解決困難。

活動開場由敦和國小幼兒園和五六級學生帶來舞蹈和相聲表演，其中相聲內容結合南投縣內知名景點和重要活動，博得台下滿堂彩。會中包含縣議員賴燕雪、曾振炎、張嘉哲、馬文君服務處主任黃世榮和許淑華服務處主任黃書杭等人皆到場關心學校教育。

林縣長說，縣內189間學校的家長會長積極協助推動校務，為學校教育付出心力與解決困難，在此代表縣民向他們表達感謝之意。

林縣長也說，縣府團隊非常重視教育，因為有成功的教育，下一代才有成功機會，校長是學校的領頭羊，期勉他們帶領學校主任和老師，用愛心與耐心教育輔導， 讓孩子到社會上成為出色有用的人才，縣長也會成為學校的靠山，若有甚麼需求就提報上來，縣府會盡力協助。

教育處長陸正威說，希望家長能從原本的協助角色進入到實際參與，關心孩子的成長，並期待家長與教職員共同努力，讓南投教育向上提升。

南投縣家長會長協會第五屆理事長許聰民說，無論是在教學或經費方面，所有的會長都是義不容辭，希望讓南投縣的教育更好，會中同時辦理校長與家長會長座談會，讓每位家長會長了解彼此之間的辦學情況。

頒發典禮中，由縣長林明溱親自主持與頒發證書。（張晉銘攝）

頒發典禮中，由縣長林明溱親自主持與頒發證書。（張晉銘攝）

頒發典禮中，由縣長林明溱親自主持與頒發證書。（張晉銘攝）

頒發典禮中，由縣長林明溱親自主持與頒發證書。（張晉銘攝）

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