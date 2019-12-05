韓國文化體育觀光部、韓國文化產業振興院主辦的「韓國動漫・網漫IP 國際交流會」上周落幕，金牌製作人柴智屏受邀到現場分享當初由漫畫改編為偶像劇《流星花園》的成功經驗。

「韓國動漫・網漫IP 國際交流會」於11月28日在台北亞都麗緻大飯店舉行，邀請來自YLAB、SMARTSTUDY、CARRIESOFT等韓國知名動漫及網漫公司業界專業人士來台進行發表題材多樣的優秀IP。

現場20多位韓國專業人士包含編劇、作家、動漫製作專業人員，跨越國界藩籬，在台下聆聽柴智屏分享18年前是如何在當時電視台資源有限、製作費極低的情況下突破重重障礙，進而成功打造風靡全亞洲且改變華人戲劇生態圈的《流星花園》，而後她又是如何成功改編郭敬明的《小時代》、九把刀的《那些年，我們一起追的女孩》，3個不同地區的IP，不同的文化風土民情、不同的時空背景，柴智屏帶領團隊改編，成了大家熱烈討論及喜愛的作品。

透過新舊兩版《流星花園》的製作經驗，交錯比對分享，從製作預算、選角人格特質、時空環境的處理，柴智屏皆一一分享當時的心路歷程。

對於已看過舊版，覺得新版無法打敗舊版的這個部分，柴智屏表示：「其實跟技術及品質都沒有關係，最難的是因為舊版的《流星花園》在觀眾的心中已有一個既定位置，那是觀眾第一次看漫畫改編成的偶像劇，是那個年代少男少女時期最美好青春回憶，那種感覺就好像你永遠再怎麼努力也無法打敗你喜歡的人、打敗以前的初戀一樣。」

她進一步說，「後來透過與20歲以下的年輕人聊天，發現他們是透過姊姊或媽媽多少知道一點《流星花園》這個故事，自己因此漸漸的找回拍新版及做戲劇的動力，能讓兩代的觀眾都認識《流星花園》，也就心滿意足了」。

柴智屏也分享如何因應突破大陸對於內容的限制，透過大陸的審查制度是一開始的關鍵，「才不會花了成本苦心製作，因內容不符而被拒或刪減內容」。

(中時 )