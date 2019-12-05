到小吃店點菜，客戶要求「蔥加多點」，老闆心在淌血，因為烹調料理、火鍋醬料必備的蔥，現在成了奢侈品；根據主計總處發布11月消費者物價指數各項目調查顯示，蔥價上漲幅度最驚人、年增176％，等於價格是去年同期的1.76倍，漲幅創87個月以來新高。

主計總處官員解釋，今年8、9月颱風豪雨不斷，蔥的復耕期又比蔬菜久，約要3、4個月，預計明年1、2月價格才能回穩，而可以取代的青蒜價格也不斐，漲幅達48％、是物價漲幅排名第二高的項目；官員表示，好消息是自9月以來，蔥的漲幅都較上月減緩許多，如11月的蔥價就較10月下降了9.14％。

主計總處同時公布11月CPI年增0.59％，扣除蔬果、能源後的核心CPI年增0.55％，整體而言，物價續處溫和穩定區，不過，11月份躉售物價指數(WPI)較上年同月跌5.04％，已連續7個月下跌；不過，官員強調，國內沒有通縮疑慮，廠商也沒有大幅調整價格的情況發生。

官員解釋，主要是受陸美貿易戰影響，雖然進口貨品成本下降，但出貨價格也高不起來，加上近來協商變化多端、難以捉摸，今年1至11月的WPI較上年同期跌2.14％，預估明年全年仍呈下跌趨勢，預計最快要到明年Q4才有機會由負轉正。

(中時 )