為促進人類健康福祉、提高台灣醫療品質，中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海近幾年積極推動AI醫療輔助診斷系統、細胞治療、3D列印醫材等相關研發工作，頗有成效，在今年科技展中大放異彩、榮獲5項國家新創獎，且部分研發成果已分別技轉長聖生技、長佳智能等合作企業。

中國醫藥大學校長洪明奇說，榮獲新創獎的研發成果分別為HLA-G CAR免疫細胞、智慧醫療輔助診斷全解決方案、創新細胞積木應用三維人工真皮開發、精準性檢驗類風濕性關節炎之診斷套組、牙科口內數位X光電腦層析系統。

中國醫藥大學附設醫院院長周德陽表示，中國附醫堪稱全國免疫細胞療法最齊全的醫院，在技轉長聖國際生技後，研發可利用樹突免疫細胞治療腦癌、腦中風等重大疾病的方法，並藉由幹細胞治療心肌梗塞，這些療法都通過美國藥物暨食品管理局（FDA）與台灣衛福部核准，已進入一期臨床試驗。

周德陽說，體系研發的免疫細胞治療也獲衛福部核准二期臨床試驗，針對腦癌、肝癌等8種癌症進行實體治療。最近更發現HLA-G細胞能有效毒殺實體腫瘤，為癌症治療點燃新希望。

此外，中國附醫AI醫療輔助診斷系統與美國知名企業輝達(NVIDIA)合作，偕同趨勢科技、廣達電腦、上銀科技等企業，藉由氣胸X光片AI判讀的診斷方式，參與「2019腦出血AI競賽」，在上千件參賽研究中奪得世界Top1.3％團隊佳績，獲銀牌獎。

該體系強調，團隊目前擁有84項AI輔助診斷系統，大幅提升醫院8科門診看診精準度和醫療品質，也因此獲「智慧醫療輔助診斷全解決方案」新創獎。而中國附醫3D列印中心今年與亞洲大學合作的創新細胞三維人工真皮也獲新創獎殊榮。

(中時 )