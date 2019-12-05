為推動智慧南投和增進Python使用者社群，以及讓師生深入了解研發與交流智慧服務領域的專業知識及技術，南開科技大學成立Python使用者社群，透過「智慧校園南投Python成立分享座談會」，邀請專業經理人分享個案經驗，讓與會者更加了解其的重要性與成功關鍵。
在「智慧校園南投Python成立分享座談會」中，首先邀請南投市長宋懷琳說明在南投市推動Python教學的原因，隨後校長孫台平說明為何要在校園推動Python教學，蘇寶鈞記帳士則是分享如何利用Python提升工作效率，以及民生學院林正敏院長分享學習Python的快樂經驗。
另外，也邀請3位學生分享參加科技部、USR計畫以及產學合作學習Python的經驗。最後還有來自本校退休教師、南投電腦公會、台灣魚菜共生產業促進會、嘉新電腦通訊以及南投創客基地等，依序分享專業知識與交流。
校方表示，本日與會來賓帶來豐富的Python知識分享交流，希望能夠加速推動校內特色福祉科技研發成果，以及走向專業化的方式，並以智慧校園為發展方向，推動「智慧服務、智慧觀光、智慧車輛」。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。