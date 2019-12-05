校長孫台平說明為何要在校園推動Python教學。（南開科技大學提供／張晉銘南投傳真）

民生學院林正敏院長分享學習Python的快樂經驗。（南開科技大學提供／張晉銘南投傳真）

學習Python經驗分享。（南開科技大學提供／張晉銘南投傳真）

為推動智慧南投和增進Python使用者社群，以及讓師生深入了解研發與交流智慧服務領域的專業知識及技術，南開科技大學成立Python使用者社群，透過「智慧校園南投Python成立分享座談會」，邀請專業經理人分享個案經驗，讓與會者更加了解其的重要性與成功關鍵。

在「智慧校園南投Python成立分享座談會」中，首先邀請南投市長宋懷琳說明在南投市推動Python教學的原因，隨後校長孫台平說明為何要在校園推動Python教學，蘇寶鈞記帳士則是分享如何利用Python提升工作效率，以及民生學院林正敏院長分享學習Python的快樂經驗。

另外，也邀請3位學生分享參加科技部、USR計畫以及產學合作學習Python的經驗。最後還有來自本校退休教師、南投電腦公會、台灣魚菜共生產業促進會、嘉新電腦通訊以及南投創客基地等，依序分享專業知識與交流。

校方表示，本日與會來賓帶來豐富的Python知識分享交流，希望能夠加速推動校內特色福祉科技研發成果，以及走向專業化的方式，並以智慧校園為發展方向，推動「智慧服務、智慧觀光、智慧車輛」。

(中時 )