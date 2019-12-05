崛江商圈推出算命一條街，卻遭有心人士唱衰，5日商圈拉紅布條表示，目前有8家算命館擁有集客效應。（柯宗緯攝）

觀光局副局長葉欣雅（中）指出，市府輔導崛江商圈協助行銷、宣傳算命一條街，從一開始在走道擺桌子算命，到現在壯大規模到店面經營。（柯宗緯攝）

高市觀光局今年2月起攜手崛江商圈，打造算命一條街，未料近來遭特定媒體及民進黨議員唱衰「等嘸人」無法發大財。崛江商圈理事長許光燦反嗆，要求該媒體道歉，事實上陸續吸引20多家店面進駐，其中8家算命館，人潮也成長2成，更吸引國內外觀光客前來。

崛江商圈前理事長陳永森形容，原本崛江商圈沒落猶如「住加護病房等死，現在已出加護病房在養病，不會死了」，還批前朝市府只會放煙火對觀光沒效，如今商圈與算命異業結盟，活絡地方。直言說生意不好的是單1個案，「生意隨人做，大家各顯神通」。

許光燦則說，觀光局從2月開始辦活動，已有8家命理工作室15位老師服務，且是每天常態性，不是假日而已，為廣大市民在事業感情、婚姻迷惑指點迷津，也呼應韓市長愛情產業鏈政策，希望媒體不要做不實報導，還給崛江商圈公道。

進駐該商圈的算命師王睿宏表示，自己是看風水的，崛江商圈這邊氣還在，還有希望可以翻身，他了解這邊磁場，相信生意會愈來愈好。算命師楊尚義表示，店內砸重金裝潢，打算長久經營，這裡有山有海靈氣好，具有集客效應。

觀光局副局長葉欣雅指出，市府輔導崛江商圈協助行銷、宣傳算命一條街，從一開始在走道擺桌子算命，到現在壯大規模到店面經營，宣導期後讓業者能落地深耕，帶動算命及其他觀光人潮，今年夏、冬季旅展的「高雄館」也設有算命一條街攤位提供給旅客體驗，更吸引港澳、越南等踩線團前來。

(中時 )