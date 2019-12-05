美食外送員除了在馬路上飛馳危險性高，面對形形色色的客人，有時也很難伺候，甚至招來無故攻擊。新北永和地區一名「熊貓」（Foodpanda）外送員昨天晚間接單將貨送交客戶手中，因下單婦人拿了一張1000元大鈔，外送員無法找開，這名女子突然「炸鍋」爆發衝突，還施展一招「猴子挽仙桃」，攻擊外送員下體，疼得哇哇大叫！

警方調查，這名女子是昨晚6時許透過「熊貓」美食下單叫外送，外送員依食送達，卻因為沒有準備零錢招到女客戶的不滿，就在外送員跟著這名女子進電梯，要到家中取款時，在電梯內爆發衝突。

電梯內的監視器拍到，這名女子臉上還敷著面膜，發生口角後，女子冷不防出手朝外送員使出「摘仙桃」，外送員下體被攻擊，頻頻抬腳抵擋，雙方互有肢體接觸。

衝突中2人過招直到警方據報趕來制止，由於雙方互提告訴，只好將2人都帶回派出所，依傷害、毀損及恐嚇等罪嫌移送。

(中時電子報)