天王周杰倫（周董）出道20週年全新「嘉年華」世界巡迴演唱會正式起跑，原預計申請台北小巨蛋明年下半年巡演檔期，遭小巨蛋否決，另外包括陳奕迅、孫燕姿等大咖也都遭打槍。面對粉絲敲碗，周董今在IGPO限時動態安撫粉絲「別緊張，哥根本沒在理小巨蛋」，下午再度發出2則限時動態，寫到「哥要回老家唱，還需你小巨蛋同意嗎？這麼多鐵粉你裝得下嗎」、「小巨蛋連E神都不給、連五月天都不給，你這巨蛋留著幹嘛呢」，開砲連轟台北小巨蛋。

周杰倫5日在IG上砲轟台北小巨蛋。（翻攝IG）

日前陳奕迅、周杰倫等大咖申請小巨蛋檔期遭拒，身為周杰倫鐵粉的台北市議員許淑華率先開砲，認為北市府要扶植流行音樂是空口說白話，連大咖級藝人都否決，讓人好奇標準到底是什麼。此外小巨蛋檔期審議委員的標準不知為何，並無規定檔期最多申請幾天，卻以檔期太長打槍人家，懷疑根本是黑箱作業，應訂出申請檔期時間標準。

周杰倫全新巡演「嘉年華」從10月上海開唱之後，一路至濟南、南京、長沙、杭州、廈門等開唱，每週每個城市都有2場演出。沒想到要回台北開唱，卻因場地問題申請不到，令許多歌迷相當替他抱不平，粉絲希望周董也能考慮高雄巨蛋或桃園國際棒球場，周董今在限時動態中說「別緊張，哥根本沒在理小巨蛋」，一串文字引發許多粉絲好奇，是否明年巡演有可能在高雄或桃園舉行，對此所屬杰威爾所屬音樂表示「有確定的時點地點會公佈給大家知道。」

周杰倫「嘉年華」演唱會「跨時空能量球」直徑寬達12米、由眾多「透明屏」所組成，相當震撼。（杰威爾音樂提供）

原訂「嘉年華」本週將至香港迪士尼舉行6場演唱會，因考量當地社會事件，主辦方決定延期舉行，周董趁著空檔帶著家人與好友出國旅行，赴古巴首都哈瓦那、洛杉磯等，周董和老婆昆凌及兒子Romeo坐在泳池邊望向遠處，寫到「再怎麼忙，還是要記得陪家人喔」。

此外周董PO出Romeo靠牆街拍照，搞笑寫下「密歐哥示範真正的街拍，就是站在街上拍」，以及由昆凌掌鏡拍攝父子倆共進早餐模樣，不僅家人感情緊密又溫馨。但也有粉絲猜測，周董時常一邊旅行一邊工作，有可能是同步拍攝「周游記」節目，對此杰威爾指出「此為私人行程不便透露」。據了解，周董近期除了忙巡演，也將拍廣告、出席代言廠商活動。

(中時 )