「卡神」楊蕙如遭爆是駐日代表謝長廷的人馬，拿錢養網軍害死駐大阪辦事處長蘇啟誠，國民黨北市議員張斯綱、徐弘庭、王欣儀、李明賢4日直接飛到日本東京找謝，卻吃了閉門羹，謝隨即臉書PO文嗆藍議員。張、徐、王3人5日舉行記者會，大酸謝傲慢又心虛，把他們當自殺炸彈客跟恐怖份子，只敢躲在臉書上發文。

張斯綱表示，他們4日飛到東京的駐日代表處要找謝，且很平和要遞陳情書，但卻大門緊閉，三推四請才讓他們進去，且只開放他們4人，不可帶助理與記者，對待中華民國國民竟是這樣，謝還說他們不是立委、沒職權、要先預約，相當傲慢，「難道我們看起來像恐怖份子、自殺炸彈客？」謝非常不適任。

徐弘庭嗆，謝長廷應出來直接對決，駐日代表有沒有用官方名義給卡神什麼？有沒有代表處相關同仁參與所為？請檢調調查，謝也應即刻返台接受調查，立院也已專案報告，要問相關金援是否在官方，卡神過去到底卡了納稅人多少錢？

王欣儀則說，他們不滿又痛心，謝竟領高薪躲起來寫臉書，然後不實誇大批評他們，企圖模糊焦點，把他們拒在高牆外，四周都是日本便衣警察，還說僑界發起A級動員令聲援，若心中無鬼，幹嘛要如此獲取消記者會？他們是理性陳情，謝卻心虛。

王欣儀還說，嗆聲的台僑市台獨人士，本就跟謝熟識，他們很平和，哪有所謂騷動，謝居然還派人在他們不知情情況下，將他們進入後喝水的照片，拍給特定媒體，隨後在臉書說他們沒申請集會遊行，全程監控他們，並將礦泉水講成泡茶，根本是用之前高雄市長韓國瑜進入行政院會偷拍的手法。

王欣儀痛批，謝長廷父子都曾任北市議員，謝卻在代表處躲起來，還說他們全程微笑、無哀悼之意，又說他們違反觀光簽證名義，難道要他們學謝演哭戲？他們笑，就是因為代表處有各種拒絕他們的可笑理由。

(中時 )