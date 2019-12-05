2019年台灣醫療科技展今天開幕，長庚醫院特別以5大醫療特色並結合長庚醫學科技共6大主題參展，盼藉此拓增台灣醫療實力的國際能見度。

台灣醫療科技展集結台灣頂尖醫療、科技、生技領域及產業，共同為台灣布局亞太兩億多美金大健康產業的合作先機開發新藍海。

長庚醫院今年以癌症治療、顱顏美容醫療、移植醫療、C型肝炎醫療、創新醫療及長庚醫學科技，6大主題參展。其中的癌症治療，林口及高雄長庚紀念醫院均設有亞洲最完整的質子暨放射治療中心，提供360度全方位放射治療，並結合基礎與臨床研究，成立細胞治療中心，以達到精準狙擊癌細胞的目的。

在顱顏美容醫療方面，嘉義長庚醫院副院長張明永表示，長庚醫院除了有專業的醫療團隊外，更利用3D影像科技，提供病人術前、術中及術後的醫療評估，並提供全人的照護服務，使顱顏美容的醫療水準居國際領導地位。

另一方面，長庚醫院提供各種器官移植醫療服務，其中的活體肝臟移植存活率領先各國。截至2019年9月，長庚共完成1911例肝臟移植手術，其中活體肝臟移植1679例，病患存活率優於歐美日，為全球最高之一。

在C型肝炎方面，張明永表示，C肝主要經由輸血或接觸感染，長庚醫院提出「治療引領預防」的首要重要政策方向，從預防做起，讓民眾擺脫肝癌的威脅，而高雄長庚、嘉義長庚及雲林長庚的執行成果，在全國分級醫院均表現最佳。

本次展出特別聚焦在「智慧醫療AI應用、微菌叢移植、醫療器材」三大主軸，自數百件專利中遴選11項專利技術展示，呈現研發成果結合臨床應用能量。在「國際創新匯」展區，還同步展出長庚醫療體系今年度國家新創獎獲獎作品，以展現長庚醫院豐沛的研究實力。

此外，長庚醫院亦運用資訊科技將人力、設備及工作進行整合，致力發展智能醫療服務，包括開發建構高質量產品，包括智動搬運系統、遠距醫療系統及智慧型電子藥櫃，以提升病患照護安全和醫療服務品質。

在展位門口，長庚醫院安排了一台智動搬運系統U-Van，為無軌式雷射同步定位導航的無人車系統，可負重120公斤，車寬最小約50公分，提供各式客制化應用層車，可用於台灣緊促的醫療空間，減輕醫護人員的負擔。

(中時 )