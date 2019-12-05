韓國瑜出席全國地方議會正副議長聯誼座談會

韓國瑜今（5）日出席全國地方議會正副議長聯誼座談會時表示，接受公視邀請，參與辯論，要讓台灣人民明確了解，下任總統要把台灣帶到甚麼方向，有甚麼理念，有甚麼願景，他非常樂意接受辯論！

對於卡神楊蕙如被起訴，韓國瑜說，這次台北地檢署起訴楊蕙如，既然是網軍，絕對不可能只有一個人，一個人一個月一萬，10個人一個月就10萬，既然是網軍，基本上是數百人的規模，假設有500人下線，一個月要500萬元新台幣，蔡英文總統是國家最高領導者，如果用納稅人的錢來養網軍，藉由網軍攻擊對手，這讓台灣人民情何以堪，完全違法。

韓國瑜強調，一定要查出來，誰提供的錢，誰從網軍攻擊得到好處。

韓國瑜並認為，連賴清德都被網軍打得鼻青臉腫，哇哇叫苦，顯然網軍已經囂張到甚麼程度，他們在鍵盤後面扮演上帝角色，說誰是好人，誰是壞人，誰是善良，誰是邪惡，由網軍來決定，居然IP網址來自立法院，這個怎麼得了？

所以他覺得，民進黨政府蔡英文，要非常清楚告訴國人，網軍到底怎麼回事？如果持續下去，對台灣自由民主傷害 是巨大無比的！希望台灣人民腦袋要清楚起來，網軍對自由民主、對輿論、對善良人心，傷害非常巨大。

韓國瑜最後說，民進黨執政3年半以來，貪汙腐敗、派系分贓、治國無能、政策錯誤，所以他用「憑甚麼」把很多數據清楚表示出來，如果台灣人民覺得過去3年半過得非常好，就投蔡英文；如果各行各業、士農工商、台灣人民覺得過去3年半過得非常辛苦，希望改變，就投韓國瑜！

(中時電子報)