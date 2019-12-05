林明溱（右4）致贈感謝狀，由達成慈善基金會董事長陳秉洋代表受贈（右5）。（張晉銘攝）

為了協助縣內弱勢家庭減輕喪葬負擔，達成慈善基金會5日抵達南投縣政府，由董事長陳秉洋與副董事長鍾和貴等10人代表捐贈100萬元，縣長林明溱代表受贈，並回贈感謝狀，肯定他們為社會無私奉獻愛心。

林明溱說，非常感謝達成慈善基金會關心南投縣，除了幫助弱勢家庭度過難關，也讓逝世者入土為安，代表縣民表示謝意。另外，他也本身也時常利用行程空檔到喪宅弔唁，並了解家庭的經濟情況，平常也會請學校專注是否有發現貧困家庭，希望藉此給予適時幫助。

陳秉洋說，林縣長勤政愛民，並且特別關心弱勢族群，因此特別選擇南投作為捐贈區域之一，基金會組織小而美，沒有大財團的支持，善款都是靠著一點一滴慢慢累積，10元不嫌少、1萬元不嫌多。雖然所在地在桃園，但是他們愛心遍布全台，最遠還有花東地區，讓所有善心人士的善款都能幫助到弱勢家庭。

社會及勞動處指出，該基金會成立於101年，從106年9月開始捐款予南投縣，至今已經是第4次，累積捐款已達320萬，截至目前為止已有364戶申請。另外，考量物價上漲，基金會也提議，補助費將從5,000元提高至10,000元 。

(中時 )