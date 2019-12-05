林務局嘉義林區管理處今年6月18日會同警方破獲茶山村一起百年茄苳樹竊盜案，當時還因樹木體積過大，勾斷電線桿導致網路斷訊，嘉義林管處表示，該樹木運回觸口樹木園區後，以挖穴植土臺方式細心照料，目前生長良好並已成為觸口自然教育中心環境教育的題材，獲得新生。

今年6月18日嘉義林管處會同嘉義縣警察局中埔分局、內政部警政署保安警察第七總隊第七大隊嘉義分隊破獲陳姓嫌犯雇用張姓駕駛以挖土機及拖板車至阿里山鄉茶山村大埔事業第98林班載運所竊取的百年茄苳樹竊盜案，全案經嘉義地方法院刑事判決以違反森林法第52條第1項第1款、第4款、第6款之於保安林結夥二人以上，為搬運贓物使用車輛之竊取森林主產物罪分別處以有期徒刑1年6個月，併科罰金400萬元及處以有期徒刑6個月，併科罰金240萬元。

嘉義林管處指出，被害樹種為茄苳，雖非屬公告之貴重木，但園藝市場價值高，且被害林木除考量被害價值外，更需衡量林木之生態價值及公益性，被害地點位於曾文水庫集水區範圍內的土砂捍止保安林，對林地水土保持、國土保安、水庫集水及提供野生動物棲息處所等功效影響甚鉅。

林管處說，當時遭竊取的百年茄苳樹遭截幹且根系裸露存活堪憂，經運回觸口樹木園區以挖穴植土臺方式予以細心照料，目前生長良好並已成為觸口自然教育中心環境教育的題材，也為園區多種鳥類棲息的好所在。

(中時 )