台東縣政府邀請日本的世界級主廚到台東，進行產地之旅。（台東縣政府提供／莊哲權台東傳真）

台東縣政府跨國合作，邀請被慢食協會選為世界料理人的主廚奧田政行，以及東京銀座餐廳主廚土田學，親訪台東食材產地，並在今天舉辦「美食新定義：永續飲食X地方創生」講座，為今年度最後1場慢食節暖身，也讓全球對食農文化以及地方創生有興趣的民眾，認識台東永續慢食。

台東縣政府透過日本超過167年歷史的職人老店「OIGEN及源鑄造」邀請到世界級主廚奧田政行，以及東京銀座「Yamagata San-Dan-Delo」餐廳主廚土田學，親訪台東有機生態農場、新港區漁會等，並與長濱Sinasera 24主廚楊柏偉合作，料理安心、美味又別具創意的菜餚。

5日並在藝文中心舉辦交流講座，由奧田政行主廚主講，楊柏偉及農友孫珮芳、黃瀚農，及社長川久仁子，透過不同領域、不同地域對於永續、安心的飲食文化如何達到地方創生進行研討及交流。

縣長饒慶鈴說，台東的「慢經濟」已逐漸成形，台東雖然慢，卻慢得很有質感、很有道理，正好與日本的職人精神契合，因為台東的慢不是慢，是願意去醞釀與成全，才能有驚人的魅力展現，期待未來能與世界各城市有更多的實質合作。

國計處指出，今年度最後1場慢食節以「團圓餐桌」為主題，將於7、8日在鐵花新聚落登場，有37間慢食店家用心帶來家族拿手菜、慶典料理。而這次主廚的產地之旅、實驗料理以及國際食農創生講座，也提前為台東慢食節暖身。

(中時 )