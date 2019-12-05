爆3女跟柯要補助 蔡壁如嗆議員沒種講

北市府顧問、民眾黨不分區立委提名人蔡壁如5日接受網路媒體專訪爆，除了「卡神」楊蕙如常和台北市長柯文哲要補助外，還有另外2個女人，包括民進黨前北市議員顏聖冠、《自由時報》女記者，一天到晚要「市長專簽」額外補助，並嗆國民黨北市議員羅智強「怎那麼沒種，不是很敢講？」令其他藍營議員義憤填膺，譙蔡「有種就快去配合檢調調查啊！」

◎搶東南亞市場 華航明年3月開航宿霧

中華航空宣布2020年3月29日起開航台北－宿霧航線，提供每周6班服務，是繼馬尼拉之後，於菲律賓的第2個定期航點，為慶祝宿霧開航，華航官網自明日起推出開航優惠價，經濟艙來回機票未稅價5060元起。

◎勒斃成大女研究生 惡狼處無期徒刑

發生在去年10月28日深夜的成大社科院內的陳姓女研究生命案已過1周年，當初將陳女猥褻後勒斃的林姓凶嫌今年初遭檢察官起訴求處極刑，台南地院在10月31日開庭結辯後幾天宣判，林嫌判處無期徒刑。

◎茵芙落淚談豪門婚變 認公婆冷落

34歲女星茵芙昨(4日)發聲明證實和豪門老公何皓翊2年婚姻畫下句點，但強調兩人當時沒舉行婚宴，並非因男方家庭打槍，今茵芙現身錄影，透露父母本來勸和不勸離，但因男方父母冷落、少見面，茵芙的爸媽才轉念尊重她決定，說到難過處，茵芙忍不住在休息室掉淚。

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(中時電子報)