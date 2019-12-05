高屏澎藥癮醫療示範中心今天正式揭牌營運。（柯宗緯攝）

高雄市立凱旋醫院「高屏澎藥癮醫療示範中心」5日揭牌，提供整合式藥癮醫療服務，連結社區資源，加強醫院間的橫向聯繫，建構轉銜機制，使個案得以進入合適藥癮醫療服務架構，增加藥癮個案接受專業服務涵蓋率，建立一個更完整的藥癮醫療網絡。特別的是，提供以「神經回饋」合併正念的方式進行戒癮治療以強化預防復發的治療模式。

今天揭牌儀式由衛生福利部心理及口腔健康司司長諶立中、高雄市政府衛生局局長林立人及高雄市立凱旋醫院院長周煌智邀請及副市長陳文雄、地檢署、家事法院等首長參與。

「高屏澎藥癮醫療示範中心」所轄區域包含：高雄市、屏東縣及澎湖縣，特色為建立具實證基礎的藥癮治療模式，除提供現行針對藥癮者以認知行為治療基礎預防復發取向之個別及團體心理治療模式外，亦將改善成癮的神經生理與心理病理作為基礎，提供以神經回饋合併正念之方式進行戒癮治療以強化預防復發的治療模式。

「高屏澎藥癮醫療示範中心」合作單位包括高雄醫學大學附設中和紀念醫院、高雄長庚紀念醫院、國軍高雄總醫院、衛生福利部澎湖醫院、迦樂醫療財團法人迦樂醫院、屏安醫療社團法人屏安醫院、佳璋診所、徐獨立診所、展穎診所、季宏診所、安心塾心理治療所、宇智心理治療所、繪星心理治療所、路以心理治療所、私立慈暉關懷學園及社團法人臺灣愛之希望協會。並由成癮防治科、兒童及青少年精神科等科別醫師、臨床心理師、社工師、護理師及個案管理師組成跨專科醫療服務團隊。

該中心服務對象為藥物成癮者，所提供的服務以醫療服務為主，並針對懷孕婦女、兒童、青少年、司法體系相關或患有病毒型肝炎個案提供轉介服務，若有相關藥癮醫療需求者需要進行諮詢，可洽詢凱旋醫院高屏澎藥癮醫療示範中心，諮詢專線(07)7513171分機2168-2169。

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