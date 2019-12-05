漢神巨蛋購物廣場12週年慶於11/12圓滿落幕，其中眾所矚目的「奇妙夢想家總抽獎」特獎113萬元SUBARU XV2.0i-S EyeSight汽車，幸運得主是超級業務員的忠實顧客黃小姐，漢神巨蛋5日舉行頒獎儀式。

幸運得主住家就位於漢神巨蛋商圈附近，漢神巨蛋有如家裡的後花園，日常生活常在這消費採買，趁週年慶期間前來為化妝品補貨，僅消費5,400元即中大獎，接獲通知當天一如往常上班前觀看晨間新聞，當中提到在年末屬猴的生肖有偏財運極高可能會中大獎，萬萬沒想到下午就接到抽中百萬汽車，讓黃小姐驚呼「屬猴真的有偏財運耶，太神奇了」。

同時為了回饋專櫃員工辛勞，特別舉辦「員工激勵加碼抽」活動，只要在週年慶期間達成目標業績，就有機會獲得中華航空來回機票，1人中獎2人同行與gogoro 2 plus電動機車市價79,800元，激勵專櫃拼士氣衝業績。

漢神巨蛋表示，12週年「奇妙夢想家」總抽獎於10/17（四）～11/12（二）舉辦，活動期間於全館消費累積集點滿2,000元，即有機會獲得售價113萬元SUBARU XV2.0i-S EyeSight汽車、知名星級飯店住宿券及餐券等好禮，為期27天的活動總共有超過115萬組摸彩號碼，能夠抽中任何一個獎項都是百萬分之一的幸運，尤其這次抽中百萬汽車大獎的黃小姐投資報酬率高達210倍，更是讓大家羨慕不已的好運。

(工商 )