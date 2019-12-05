今（5）日立法院內政委員會排審民進黨團版「兩岸人民關係條例」（中共代理人法）與反滲透法，對此親民黨團痛批，國、民兩大黨現在只顧選舉利益、政黨利益，根本不是在討論福國利民的法案，國民黨自己曾經強烈反對的中共代理人法，現反由國民黨召委來排審，民進黨利用多數優勢，只把自己想通過的法案逕付二讀，完全不顧在大陸長年經商的廣大台商權益。親民黨團呼籲，全民應該把兩大黨一起下架，讓小黨成為制衡大黨鴨霸的關鍵力量。

親民黨團指出，從國會席次減半、年金改革、公投法門檻下修等，樁樁件件都是由國、民兩大黨相互作球，最後變成戕害國家體制的惡法。尤其是這些法案本來，國民黨長期都持反對態度，最後為了選舉利益，突然態度反覆，讓民進黨有機可趁，順勢推動。今日中共代理人法又重蹈覆轍，又是國民黨召委主動排案審查，完全不顧廣大台商的權益，讓這部「民主送終法案」有機會進委員會審查程序，國民黨又該如何面對過去批判民進黨的種種說詞呢？

親民黨團再次呼籲，國、民兩大黨不要為了選舉利益，而讓在外奔波打拼的台商，只是單純參加交流活動或會議，就成為行政機關口中的中共代理人疑犯，這種毫無民主法治素養的法案，應該讓它趕緊送終。

(中時 )