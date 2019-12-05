「新南向x 新商機 樹立台灣產業新標竿」論壇，花蓮、台東112家業者與會。（王志偉攝）

花東10家業者現場擺設精選產品，直接與東協買主進行媒合洽談。（王志偉攝）

為協助我國業者掌握東協及印度等新南向市場消費商機，並推動台灣製（MIT）市場品牌形象，經濟部國際貿易局今在花蓮舉辦「新南向x 新商機 樹立台灣產業新標竿」國際高峰論壇，吸引花蓮、台東112家業者與會，其中有10家業者現場擺設精選產品，直接與東協買主進行媒合洽談。

政府推動新南向3年，因東協、印度經濟快速崛起，經濟部國際貿易局、商業發展研究院今年啟動「新南向市場創新行銷開發計畫」，針對東部在地商家，今在花蓮舉辦國際論壇，邀新加坡郵政（Singapore Post）副總裁 Mr.Derek Tan及越南知名零售商 Buy2Sell 採購經理 Nicolas Cabero，分享東協市場中，國際零售大廠對創新行銷的執行規畫與看法。

國際貿易局副局長李冠志說，東部有許多優質好物適合進入東協，像是食品、伴手禮、工藝品等，東協市場雖大，但我國業者對這些市場卻不是那麼熟悉，期待透過論壇，分享東南亞市場消費趨勢，提升在地業者境外產業行銷的創新思維，經由實體通路及電商服務，進行整合包裝提升產值。

新加坡郵政副總裁 Mr.Derek Tan說，新加坡有線上樣品測試平台，供網紅進行小量試用品測試後，創造行銷話題及產品曝光，目前也引進許多海外產品，鼓勵台灣品牌也可加入。

越南知名零售商Nicolas Cabero則說，集團與來自全球近50個國家地區包含台灣、超過500個供應商合作，並協助連結超過40萬個零售業及量販業主，未來事業版圖除會擴展至泰國與印尼等東協國家，也會行銷台灣商品、開拓越南市場通路。

資深市場規劃師周毓敦特別針對花蓮興盛的觀光產業，發表「用觀光吸引國際流量」的創新行銷模式，讓買主、各國網紅甚至觀光客再來台體驗的過程中成為我們行銷的重要節點，在數位時代帶動一波波的網路聲量及商機。

(中時 )