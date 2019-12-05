北市北投取邱姓保母照顧3個月大女嬰，卻將女嬰獨自放在房內嬰兒床，未注意睡姿轉成趴睡，發現時女嬰已窒息死亡，事後邱姓夫妻與女嬰父母300萬元達成和解，士林地院今下午宣判，依過失致死罪判處邱男有期徒刑6月、張婦有期徒刑4月，均緩刑3年。

65歲男子邱景崧與張姓妻子在北投東華街從事居家托嬰，其中先生領有證照婦人則幫忙照顧，2人共同照顧3個月大女嬰，去年11月27日下午2點多，餵奶以後邱姓夫妻將女嬰放在嬰兒床內，自己則去做其他事情，隔了2個多小時，打算叫女嬰起床洗澡，女嬰口鼻被悶住已無呼吸心跳，經送醫仍宣告不治。

判決指出，邱姓夫妻發現女嬰沒有心跳後，立刻撥打電話通知救護人員，且製作筆錄時，坦承是照顧女嬰的保母，案發當天女嬰在他們照顧下不幸死亡，法院認為符合自首條件，予以減輕其刑。

開庭時邱姓夫妻與女嬰的父母達成和解，分別答應賠償父、母各150萬元，總共300萬，法院考量邱姓夫婦已賠償彌補父母等所受喪女之痛，犯後態度尚稱良好，因而宣告緩刑3年。

(中時 )