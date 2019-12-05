北市議會民政委員會。（張穎齊攝）

北市議會民政委員會5日審查北市民政局109年度預算，其中編列了180萬元，預計要購買36萬個戶口名簿護套，但因市議員王浩認為，護套又花錢又不環保，沒有必要，市議員周威佑也說，平常也不常用的，最後決議刪除該預算。民政局長藍世聰回應，尊重委員會決議。

王浩認為，很多東西的預算，他會支持，但戶口名簿已經是不合潮流的東西，只有小孩入學才會用到，或是有里長要發年節禮物時，需要看一下戶口名簿；如今只要攜帶身分證件就可以辦妥很多事，何況戶口名簿的「護套」，根本很少看到。

「不環保又花錢！」王浩說，要把戶口名簿給「二度包裝」，真的沒必要，大家可以好好想一下，護套這種東西真有其必要？並強調「自己並不是非刪這預算不可」。

北市議員周威佑同意，並表示，戶口名簿的護套真的沒什麼用，平時戶口名簿都和其他權狀之類的東西放在一起，確實很少用到。經討論後，民政委員會一致決議，將180萬元護套預算刪除。

藍世聰對此表示，護套是因為比較可以保護戶口名簿，因為戶口名簿就是1張容易破損跟遺失的紙，之前因為還有剩很多護套，所以108年度預算沒編，現在用得差不多了，才會在109年度編列，但仍尊重委員會決議。

(中時 )