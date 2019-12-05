攤商表示，他與姚姓駕駛配合十多年了，指出姚男所屬的公司專門提供上下貨服務，沒想到此次竟發生意外。（翻攝畫面／王昱凱花蓮傳真）

意外遭姚男年僅7歲兒子目睹慘劇，令旁人鼻酸，家屬也在警方通知後到場處理後事。（翻攝畫面／王昱凱花蓮傳真）

花蓮市果菜市場4日驚傳堆高機翻覆意外，一名43歲姚駕駛協助攤商卸貨完畢準備返家，卻在沿軌道倒車駛上貨車時，疑似因軌道滑落導致車體朝右傾斜壓住姚男，附近工人將他拉出時已無生命跡象，在送醫搶救後仍傷重不治，意外全程被副駕的8歲幼子目睹，下車後站在一旁不知所措。

意外發生於晚間9時許。攤商表示，當晚姚男幫忙他將一車來自屏東的洋蔥卸下卡車，工作完成後駕車沿著軌道倒退嚕準備上貨車返家，卻突然聽到巨響，前往查看就發現姚男被壓在車下。

附近工人提到，姚男被超過1噸重的堆高機壓著肩膀至胸口部位，大夥連忙啟動另一台堆高機將翻覆車體稍微拉起，趁機將姚男救出，雖然姚男身體並無明顯傷痕與流血跡象，卻失去了意識與呼吸。

救護人員到場後隨即施予CPR，並送往慈濟醫院進行搶救，但姚男仍傷重不治。消防隊表示，姚男只有胸部也些許瘀傷，初步研判應是內出血導致重傷，詳細死因與事故發生原因仍待近一步調查。

據了解，姚男隸屬公司專門提供堆高機上下貨服務，已與市場攤商配合數十年，是花蓮頗具規模的堆高機業者。令人鼻酸的是，意外發生前姚男深怕倒車危險，叮囑兒子下車等他，沒想到慘劇被幼子全程目睹，男孩驚慌模樣讓人不捨。姚男家屬也在警方通知後到場處理善後。

(中時 )