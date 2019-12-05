苗栗縣通霄鎮城北里民長期受台灣高鐵噪音所苦，2015年6月向環保署陳情，公害糾紛裁決委員會裁決高鐵需賠償26名里民830多萬元，高鐵不服向苗栗地院提起「確認損害賠償請求權不存在之訴」，一審勝訴，里民上訴台中高分院，4日宣判駁回。

「台灣司法已死！」城北里長詹春旺氣憤難平，痛批高鐵堅持不設隔音牆，高分貝噪音不但影響居民身心健康，更打壞附近風水，附近住戶有人因此家破人亡，但法院竟判高鐵免賠，無奈司法根本是為掩蓋國家高級長官做錯事，為有錢有勢的高鐵所設，不是一般民眾可使用的。

詹春旺主張，只要建置隔音牆，不僅噪音會減弱，也能改善附近風水，但高鐵寧願花錢與民打官司，也不願賠償受害者及建置隔音牆，他強調，里民及自救會將與法扶律師討論，上訴的機會很高。

針對城北里公害糾紛，台灣高鐵公司5日下午回應，高鐵通車前，沿線均經過環境影響評估，全線高架橋路段，已設置高於軌道面1.25公尺之混凝土隔音牆，可對高鐵通過之主要音源具有噪音防護功能，通車後，亦於敏感路段持續監測，測量結果均符合法規。

台灣高鐵公司指出，此案地點均位於高鐵高架橋下方，住家樓層大多為2層樓（約6公尺）以下，軌道高度則平均高於地面10公尺以上，針對受影響的零星住戶已逐戶訪視，並透過實際量測判定是否符合裝設氣密門窗補助標準，但經協商結果，僅2住戶同意，並分別於2010年及2013年完成氣密窗設置，其它住戶仍堅持安裝隔音牆。

高鐵堅持裝設氣密窗為最佳解決辦法，並解釋因聲波具有繞射性，隔音牆僅可達到基本防護，無法明顯降低音量；相較於隔音牆，氣密門窗更可有效阻擋噪音入侵，強調補助裝設氣密窗，不但優於法令規定，且較能有效改善音量問題。

(中時 )