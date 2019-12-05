台中市政府衛生局為讓民眾認識毒品危害，提供藥癮者及其家屬生活關懷、心理支持，陪伴藥癮者及家屬度過難關，推動「伸出關懷手、守護你我心」陪伴型志工服務方案，除參與社區反毒宣導，今年已服務86名藥癮者，反毒志工定期關懷與陪伴，讓藥癮者的家屬們不再獨自面對問題。

擔任反毒志工的陳小姐說，聽過看守所藥癮更生人怨嘆：「年邁父母親盼早日回家團聚、改頭換面，後悔當初吸毒，擔心回到社會不被接納。」親友支持藥癮者復歸社會，扮演極重要角色，反毒志工解釋戒癮歷程及相關資源補助，讓藥癮者家屬面對藥癮者有正向思考。

藥癮者一旦沉淪於藥癮，除了要面對法律上的刑責，更影響整個家庭的運作與功能性，包括家庭關係、經濟、就業及身心健康等問題，而藥癮者家庭時常處於無助、失望及身心俱疲的狀態。透過反毒志工的陪伴能協助藥癮個案賦歸社會，達到扶助藥癮者家庭重建目標。

(中時 )