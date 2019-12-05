男星高以翔上月27日錄製浙江衛視《追我吧》猝逝，享年35歲，事發9天，浙江衛視終於首度發聲，除了宣布《追我吧》永久停播，也還原當天詳細事發經過，並表示現場都有足夠的醫療團隊。

浙江衛視表示，高以翔27日當天參與2個小遊戲，其餘時間則在主舞台觀看，1點26分，他開始進行賽道環節錄製，但在跑了600多公尺後，「他放緩步伐，坐在邊上花壇，隨後躺倒，此時為1點30分52秒。」跟隨的導演發現異狀後，立刻呼叫現場待命的救護車。

而在高以翔倒地後1分46秒，就有醫護人員趕到並開始實施搶救，搶救20分鐘後，即把高以翔送往附近的寧波市醫療中心李惠利醫院，但經過2個多小時，院方仍宣布搶救無效。

浙江衛視強調，每次錄節目都備有專業醫療團隊，27日當晚就有2輛救護車、3名醫護人員和2名救護車駕駛，也有專業急救設備。至於網友爆料凌晨2點才看到救護車趕到現場，浙江衛視則澄清那是工作人員叫來的第3輛車，之後因沒有使用到，空車返回。

(中時電子報)