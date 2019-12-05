在地經營超過30年的國仁醫院傳出財務危機，債權人向屏東地院聲請假扣押，但醫院律師在閱卷時驚覺，先前對方向法院提存的擔保金赫然消失，如今醫院一審判決勝訴，官司期間蒙受損失如今求償無門，氣得向屏東地檢署提告承辦案件的司法事務官圖利。

國仁醫院執行長鍾佳蓉指出，今年4月債權人向法院聲請假扣押，但隨即在5月便向法院聲請「未執行證明」，經由司法事務官核發證明書後，對方迅速取回949萬元擔保金，又再接續聲請另一波假扣押，「根本是一筆資金玩2次」。

鍾佳蓉認為，假扣押對醫院造成極大影響，不僅讓醫材廠商產生疑慮、導致後續供貨問題，加上患者也會認為醫院有問題而不再上門看診，另外院方無法繳納勞保勞退金延伸後續罰款問題，都讓醫院只能啞巴吃黃蓮，最終還是患者權益受到損害。

為此，國仁醫院已經對承辦司法事務官提出圖利告訴，且不排除接下來會有更激烈的陳情動作。

對此，屏東地院民事執行處審判長王致傑解釋，針對司法事務官核發撤回假扣押執行書確實有行政瑕疵，內部也已進行懲處，但整個過程並不會通知債務人，這個動作只是加速債權人領回擔保金，若對方認為有造成權益損失，還是可以透過訴訟進一步求償。

(中時 )