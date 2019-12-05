立委彰化第一選區選情緊繃，國民黨立委柯呈枋5日安排交通委員考察，爭取彰濱快速公路設置線西休息區、雲嘉南風景區延伸到彰濱海岸、鹿港成立宗教示範區、彰化捷運路網評估；民進黨參選人陳秀寶則和前行政院長游錫堃陪同下，宣示「拉動鹿港、守護台灣」。
今天交通委員考察，交通部長林佳龍率領相關首長，彰化縣長王惠美也偕同副縣長洪榮章、縣府一級主管到場。
柯呈枋表示，彰化海岸線長61公里，有世界級泥質濕地，推動彰濱海岸納入國家風景區，有利引進中央資源，台61線西濱快速道路也希望能利用閒置國土設置休息區。
柯呈枋指出，當選至今一直關心彰化捷運。不僅和台中捷運銜接，也連結了中部地區共同生活圈，並爭取鹿港能納入中央宗教觀光示範專區，成為台灣宗教文化觀光之窗。
前行政院長游錫堃5日首度到彰化輔選和陳秀寶體驗「電動人力車」，到菜市場拜票，指出這趟鹿港行深感人文薈萃、古蹟豐富，鹿港絕對可以透過文化來引領台灣。
陳秀寶表示，希望透過各種方式來推廣鹿港的歷史人文風情，騎人力車代表乘載民眾進國會期待，有決心拉動選區的建設和進步。
陳秀寶也出席彰化捷運鹿港座談會，要求路廊規劃要審慎評估，交通部長林佳龍在座談會承諾，台中彰化可以說是一個生活圈。加起來超過400萬人口，縣府、地方民代的建議，都會加速協助來推動。
(中時 )
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