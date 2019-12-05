旗山農會邀民本周末逗陣體驗「香蕉新樂園」。（柯宗緯攝）

旗山農會邀民本周末逗陣體驗「香蕉新樂園」。（柯宗緯攝）

高市旗山農會將於12月7、8日連續兩天上午10點在旗山體育場舉辦「赤腳行旗山 香蕉新樂園」農特產品行銷活動，帶領民眾遠離都市塵囂，體驗香蕉收割與熟成方法、聽農民訴說往事、品嘗Q彈香蕉與各式蕉傲料理、跟著旗山香蕉馬拉松一覽旗山之美。

該活動提供在地農產品與香蕉系列美食，更推出新品伴手禮「百媚千蕉」、「金蕉蛋糕」與前來參與的民眾一起「蕉」朋友。希 望透過的本次活動讓民眾更了解旗山產業及感受農村再生帶來的 新舊文化交織與生生不息。

旗山的香蕉從品種改良到入菜，但你沒吃過的「香蕉湯、香蕉菜包粿、香蕉蝦仁」，全新滋味挑戰味蕾感受，旗山區農會更輔導商家研發「百媚千蕉、金蕉蛋糕、香蕉脆片、金蕉米、香蕉蛋捲」等蕉傲美食，讓鮮果改以保存期較長的伴手禮之姿呈現，進而帶動旅遊消費翻轉香蕉形象。

旗山的好，可不只有香蕉，還有那一個個由耆老傳承感動人心的歷史故事在古老建築裡迴盪著，旗山區農會用心培育在地導覽解說人員，探索旗山文化親近社區。

此外，自1942年保存至今的旗山碾米廠，除了穀倉完整保存，展示傳統木造機具及全台唯一地下隧道式米粒輸送帶，隨著建築修復完工，十大米倉空間妝點出農村特色好玩又好拍。

農會更結合在地文創團體，蕉城小站導覽帶領民眾一步一腳印走過武德殿、旗山區農會、天后宮、旗山老街、旗山車站後再停留於碾米廠，「赤腳行旗山、香蕉新樂園」讓全台民眾親眼見證旗山之美。

(中時 )