輔仁大學成立台灣首座「柯錫杰影像館」，圖為輔大校長江漢聲（左1）頒發感謝狀給與柯錫杰（中）及其夫人樊潔兮（右1）。（輔仁大學提供／吳亮賢新北傳真）

柯錫杰攝影作品「三毛」。（柯錫杰工作室提供／吳亮賢新北傳真）

柯錫杰攝影作品「金海」。（柯錫杰工作室提供／吳亮賢新北傳真）

柯錫杰攝影作品「黃衫客」。（柯錫杰工作室提供／吳亮賢新北傳真）

高齡90歲的國寶級攝影大師柯錫杰，有「台灣現代攝影第一人」之稱，作品在國內外皆頗具盛名，為保存大師的珍貴影像紀錄，輔仁大學於舒德樓3樓成立台灣首座「柯錫杰影像館」，展出50件經典作品，包括「金海」、「黃衫客」、「威靈門神」等，讓更多民眾能一窺大師風采。

柯錫杰原先在化學公司工作，19歲那年，日本籍廠長送他一台蛇腹式相機，從此開啟他長達70年的攝影生涯，他曾獨自前往印度、南歐、北非等地自駕旅行拍攝，作品橫跨藝術與商業攝影界，廣為國內外各大美術館典藏。

首座「柯錫杰影像館」成立的幕後重要推手，為柯錫杰的夫人樊潔兮，她除親自佈展，更同時奔波醫院照顧柯錫杰，開幕典禮當天，坐在輪椅上的柯錫杰也與太太連袂出席，展現鶼鰈情深。

樊潔兮回憶起2人的相識過程時笑著說「當初找人幫我拍照，沒想到柯大師一見面就摸我的手，我想說怎找來個色狼，沒想到就這樣牽手一輩子」，樊潔兮也大讚另一半，「柯錫杰的藝術成就，是我最欽佩的，影像館的成立深具意義，我跟他要一起謝謝大家。」

柯錫杰致詞時，則先以飛吻俏皮地感謝大家的支持，並感動的說，「我很快樂，會把這一切記在心裡，謝謝老婆。」

輔仁大學指出，柯錫杰老師近年受聘擔任駐校藝術大師，為彰顯其藝術成就，成立台灣首座「柯錫杰影像館」，共展出50件經典作品，包括「金海」、「黃衫客」、「威靈門神」等，人像攝影作品則有「張忠謀」、「辜振甫」、「歐豪年」、「三毛」，每周一到五上午9點到下午4點，開放民眾免費參觀。

輔仁大學校長江漢聲表示，「很感謝柯大師捐出珍貴的作品，每張作品背後都有一個動人的故事，輔大已有歐豪年美術館，如今又有了柯錫杰影像館，讓同學跟民眾都能隨時欣賞藝術的美，感受藝術盛宴。」

(中時 )