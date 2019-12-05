卓榮泰拜託板橋鄉親力挺張宏陸。（王揚傑攝）

民進黨主席卓榮泰今（5）日下午陪同新北市板橋西區立委參選人張宏陸，到板橋懷德宮及鳳山寺參拜，並向鄉親拜票，媒體再度問到綠營和「卡神」楊蕙如網軍的關係，卓榮泰表示，是楊蕙如個人行為，不應無限上綱。

媒體詢問，楊蕙如被質疑是民進黨網軍，但民進黨副祕書長林飛帆說，卡神之前也把綠營上上下下都罵過一遍，對此卓榮泰表示，林飛帆副秘書長是在7月15號才到黨部工作，楊蕙如是前一天就在臉書上對林副祕書長有一些言語上不禮貌的地方，記得從2月的時候跟林飛帆在接觸的時候，整個府、院、黨都非常的振奮，所以沒有人會去指使楊蕙如來對林飛帆有任何言語上的不禮貌，所以是她個人的行為。

卓榮泰說，我們覺得遺憾、不對、不應該，但不應該無限上綱，把楊蕙如個人的行為，當作是民進黨某一個人或哪些團體在做，這絕對是不必要的隱喻，而且是對所有被影射到的人，都極端的不公平。

卓榮泰表示，他身為黨的負責人，必須再重申一次，楊蕙如是民進黨的黨員，但是個別的行為我們不能都贊同，我們也反對，也希望司法能夠盡早釐出真相，讓社會清楚，我們也一樣反對任何假造新聞、假造訊息，希望透過這個司法事件，能夠一併加強反制假訊息的力道，同時還給社會一個乾淨的空間。

媒體追問，國民黨副總統參選人張善政說楊蕙如曾找過韓陣營談合作的部分，卓榮泰說，張善政說楊蕙如提出的價錢比較高，跟綠營比較熟識，所以就沒有用她。那反問，如果其他的人價錢比較低，跟綠營不熟的，他們是不是用了其他的網軍？這個部分要不要說明一下。

卓榮泰最後強調，大家都應該用君子之爭，這個事件過去如何怎麼樣，現在開始，如果大家認為這是社會大家所不恥的、不喜歡的，所有的陣營停止這樣的行為，我們用正面的訴求跟人民來訴求我們的理念和政策，這樣比較好。台灣的選舉也好，政治也好，也會比較親民。

(中時 )