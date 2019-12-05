戴豐秋醫師是花蓮秀林鄉太魯閣族人，有感部落「飲酒文化」盛行，讓他行醫之餘栽入咖啡種植，盼「以咖啡代酒」翻轉外界印象，同時穩定族人收益讓青年回流。去年獲縣內咖啡評鑑金獎，組成產銷班，更打算發展體驗旅行，讓旅人親手體驗一杯咖啡的製程。
戴豐秋說，十多年前在高鐵站看到人手一杯咖啡，龐大商機與扭轉原民「沒事喝酒」給人的壞印象，讓他埋下種植念頭。2010年時瞞著老婆種下1萬棵鐵皮卡與紅波旁咖啡樹，曾因專業不足損失慘重，甚至被嘲笑，但還是咬牙撐過，老婆也支持他，私下考到杯測師資格。
在瑞穗服務讓戴豐秋結識許多當地咖啡農，受到無私的經驗教授，去年6月憑著富含果香的水洗豆奪得金獎，一磅要價1400元，好成績也終獲族人肯定，成立14人的產銷班，種植面積達17公頃，更在農糧署協助下取得12公頃有機認證。
戴豐秋種植7.8公頃的有機咖啡豆，只有假日才能返鄉農務，他說種不難，沒風有水咖啡就能長好，田間管理才難，需要大量人力修剪枝枒。他將咖啡取名「泥妲」（族語：我們的），希望族人共襄盛舉，讓單打獨鬥轉為共同奮鬥。
雖然無法完全扭轉飲酒習慣，但族人已鮮少聚集飲酒，工作也更加努力。戴豐秋表示，效法瑞穗舞鶴休閒農場推廣協會朝體驗邁進，將醞釀課程讓旅人預約，從採豆、後製到沖煮都自己來。
(中時 )
#咖啡 #族人 #體驗 #公頃 #有機 #花蓮 #秀林 #部落 #原住民 #太魯閣族 #醫生 #咖啡 #阿拉比卡 #果樹 #果園 #咖啡豆 #烘培 #後製 #水洗 #日曬 #有機 #公頃 #農糧署 #體驗 #旅行 #酒 #管理 #務農 #金牌 #磅數 #杯測師 #瑞穗 #刻板印象 #產銷班 #認證 #青年 #返鄉 #農場 #休閒 #舞鶴 #採收 #沖泡 #族語 #果香 #高鐵 #專業
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。