戴豐秋提到，自己一直想打破外人對原住民「飲酒文化」的壞印象，雖然目前還沒辦法做到完全以咖啡取代酒，但部落中族人飲酒情況的確好轉許多。（王昱凱攝）

戴豐秋自己種植7.8公頃的有機咖啡，只有假日才有空到果園中務農，希望能吸引更多部落族人投入，他的終極目標是讓青年也返鄉種咖啡。（王昱凱攝）

戴豐秋醫師是花蓮秀林鄉太魯閣族人，有感部落「飲酒文化」盛行，讓他行醫之餘栽入咖啡種植，盼「以咖啡代酒」翻轉外界印象，同時穩定族人收益讓青年回流。去年獲縣內咖啡評鑑金獎，組成產銷班，更打算發展體驗旅行，讓旅人親手體驗一杯咖啡的製程。

戴豐秋說，十多年前在高鐵站看到人手一杯咖啡，龐大商機與扭轉原民「沒事喝酒」給人的壞印象，讓他埋下種植念頭。2010年時瞞著老婆種下1萬棵鐵皮卡與紅波旁咖啡樹，曾因專業不足損失慘重，甚至被嘲笑，但還是咬牙撐過，老婆也支持他，私下考到杯測師資格。

在瑞穗服務讓戴豐秋結識許多當地咖啡農，受到無私的經驗教授，去年6月憑著富含果香的水洗豆奪得金獎，一磅要價1400元，好成績也終獲族人肯定，成立14人的產銷班，種植面積達17公頃，更在農糧署協助下取得12公頃有機認證。

戴豐秋正在醞釀體驗旅行，設計多種課程供旅人參與，可以自己體驗烘培豆子的樂趣，還可以將烘完豆子泡來自己喝。（王昱凱攝）

戴豐秋種植7.8公頃的有機咖啡豆，只有假日才能返鄉農務，他說種不難，沒風有水咖啡就能長好，田間管理才難，需要大量人力修剪枝枒。他將咖啡取名「泥妲」（族語：我們的），希望族人共襄盛舉，讓單打獨鬥轉為共同奮鬥。

雖然無法完全扭轉飲酒習慣，但族人已鮮少聚集飲酒，工作也更加努力。戴豐秋表示，效法瑞穗舞鶴休閒農場推廣協會朝體驗邁進，將醞釀課程讓旅人預約，從採豆、後製到沖煮都自己來。

(中時 )