男星高以翔參與錄製浙江衛視《追我吧》，11月27日凌晨猝逝，引發社會廣泛關注和議論，但浙江衛視遲遲不出面道歉，也不停播該節目，反而大肆宣傳跨年晚會，引爆網友怒火。

在網友發起抵制，並有多家品牌呼應網友，從浙江衛視跨年晚會撤資後，今天（12月5日）下午，浙江衛視終於公開宣布永久停播《追我吧》，浙江衛視總監林湧接受陸媒訪問時，也表示對不起高以翔、其父母及所有愛高以翔的人。

林湧表示，事發當天，徵得高以翔家人和經紀團隊的同意後，發了2則聲明，公布高以翔去世的消息，表達了悲傷和愧疚之情，並承諾承擔相應責任。他也強調，事發後到12月2日高以翔遺體返回台灣，浙江衛視和高家人及經紀團隊一直陪伴，這2天也積極妥善處理各項後事。

由於考慮到高家人和經紀團隊希望低調處理的意願，前段時間把重心放在抓緊協調各方、辦理相關手續上：「我們沒能守住最好的以翔，只希望能夠護他安靜走完最後一程。在以翔回到家鄉、大陸部分的後事處理暫告一段落之時，我們決定公開相關情況，並永久停播《追我吧》節目。」

林湧表示，高以翔追思會將在12月15日舉行，這段期間，浙江衛視一直和經紀團隊保持著密切聯繫，近日將派人前往靈堂弔唁。其他善後事宜正在抓緊推進當中。

(旺報 )