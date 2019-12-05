林佳龍說從提出到簽約僅花半年時間，讓民眾看到郵局的高效率。（張亦惠攝）

大埔美精密機械園區目前已有廠商陸續進駐營運，金融及郵政業務需求遽以日增，為服務園區廠商金融及郵政業務，在園區廠協會、縣府及立委陳明文各方努力下，5日下午嘉義縣長翁章梁與中華郵政公司董事長吳宏謀在交通部長林佳龍及立委陳明文、蔡易餘等人見證下，簽訂進駐大埔美產業園區服務中心契約，預計明年9月前可建置完成啟用。

林佳龍說，嘉義這幾年蓬勃發展，未來會發展成精密機械的重要聚落，觀光部分也大力推動中，目前大埔美廠商加上附近居民大約有1萬5000人，鄰近的大林、梅山市區距離都超過5公里不甚方便，於是洽談中華郵政在此設點，從提出到行政程序通過到現在簽約，僅花費半年時間，展現高效率，預計明年9月前就可以開始營業。

翁章梁表示，嘉義縣已開發之大埔美精密機械園區一期及二期共384公頃，可供設廠之生產事業用地已全數出售完畢，總共約有115家廠商購地進駐，目前已有74家廠商完成建廠營運，對於金融機構及所屬相關設施之需求與日俱增，也感謝陳明文及林佳龍的大力幫忙，能解決園區廠商的需求。

吳宏謀表示，郵局是臺灣最便利的服務之一，進駐大埔美精密機械園區除了對園區廠商有極大的幫助外，未來郵局更會擴大服務項目，讓園區周邊的民眾之郵件、包裹的寄送、收件更享有其便利性及時效性。 I

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