桃園彩色海芋季遭議員質疑，採用國外種球，沒有照顧到台灣的農民，要求明年要使用國產花卉植物為主。（桃園市農業局提供／甘嘉雯桃園傳真）

桃園市府連續3年舉行桃園海芋季，為地方帶動觀光人潮，不過市議員黃婉如卻指出，種球委託貿易商從國外進口，對台灣農業根本沒有幫助，16天活動還要1400萬元，「燒錢啊！」但當地議員游吾和與徐其萬則認為活動對大園有幫助，希望黃可以收回擱置種球費530.9萬元，最後僅擱置活動費，但附帶決議海芋季要以國產花卉植物為主。

農業局明年度針對彩色海芋季編列1400萬餘元活動經費以及530.9萬餘元採購國外種球，游吾和先針對採購國外種球經費向農業局提出質疑，黃婉如接著發言，表示原來海芋自國外進口而來，「台灣明明有更多在地植物可以使用」，認為此活動並無意義，動議擱置該筆500多萬元預算。

不過游吾和與徐其萬卻跳腳，認為海芋季帶來觀光人潮可觀，他知道種球培育不簡單，而海芋季從一開始3種顏色到11種顏色，相信台灣若能培育成功，青農不會放棄，黃婉如議員收回擱置動議，提附帶決議要求海芋季要以國產花卉植物為主。

市議員林正峰、詹江村與舒翠玲都輪番發言，認為要扶植在地才有意義，林正峰說，不該花大錢辦一次性活動，沒辦法做就不要進口，詹也認為，農業局對種球從哪個國家進口來都不知道，無助農業發展是錯誤方向，舒翠玲更認為「海芋季連辦16天只是打造網美打卡區」，到底對農業有何助益？

農業局長郭承泉指出，彩色海芋季主要是因應市府一休區一花卉政策來推動，雖然是進口國外種球，但仍有搭配在地栽種的香水百合與草花等來結合，此部分屬持續性，也有助於休區轉型與帶動生產動力。

(中時 )