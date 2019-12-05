世界羽球總會在官方網路上公布今年度男女最佳運動員入圍名單，重返世界球后寶座的戴資穎連續3年入選，而今年勇奪6項賽事冠軍的大陸好手陳雨菲意外落馬。

戴資穎今年先後奪得馬來西亞、新加坡與丹麥三項賽事冠軍，而且還重奪世界球后頭銜、世界球后周數累積146周成為世界女子羽壇第一人。其他入圍的還有大陸混雙黃雅瓊、大陸女雙陳清晨／賈一凡、日本女雙福島由紀／廣田彩花。

入圍年度最佳男運動員的有日本世界球王桃田賢斗，他在今年不但神勇的摘下10座冠軍，而且在世錦賽封王；大陸混雙名將鄭思維，拿下世錦賽混雙金牌、6個賽事冠軍；印尼男雙費納爾迪／蘇卡穆約以及印尼男雙阿山／亨德拉。

入圍年度最佳新人的是韓國女單安洗瑩、日本男單渡邊航貴、印尼男雙卡爾南多／馬丁、泰國男單王高倫。

入圍年度最佳進步獎的有加拿大李文珊、印度男雙蘭基雷迪／謝提、韓國女雙金昭映／孔熙容、印尼混雙喬丹／梅拉蒂。

戴資穎去年也入圍最佳女運動員獎，可惜最終敗給了大陸混雙名將黃雅瓊。今年戴資穎奪下3座冠軍，依舊不如黃雅瓊的6冠以及世錦賽混雙冠軍，想要拿下年度最佳女運動員獎殊榮有些難度，世界羽球總會預計在12月9日廣州舉行的年終總決賽時公布得獎名單。

(中時 )