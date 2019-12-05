當摯愛的家人確定罹患失智，該怎麼辦？儘量在家人失智初期徵詢本人意見，將這4件事情決定好，維持失智者的尊嚴，也保護家庭和諧。

英國阿茲海默症協會（Alzheimers Society）曾在一篇文章引述了一名處於失智早期患者的談話。

這名病患如此說：「當我得依賴他人才能生活的那天到來，我希望，仍然有人會徵詢我的意見，仍然可以有些自主權。」

短短幾句話凸顯了失智者本人想法的重要性。

當家人已出現輕微認知退化的現象，周遭親人如果能及早確定病患在重大事情上的意向，不但是維持對失智者應有的尊重，也可避免日後家族成員間，針對失智家人就醫或財務處理上的紛爭。

由英國政府成立的社會照護卓越機構（Social Care Institute for Excellence，簡稱SCIE）指出，了解失智者本人意願的方式，除了在疾病發展初期儘早直接詢問，也包括詳實記錄他們平日對關乎己身的事物曾表達過的意見。

再者，如果失智者本身在重大事項上無法決定，或未表達意見，英國SCIE建議，要請失智者在仍有思考能力時，委任一位親友，做為將來代為決定的人。

這4件事，在家人失智初期，就應儘早決定：

1.重大醫療的決定

英國SCIE說，當家庭成員出現輕微失智，身邊的親人要在早期便徵詢他們關於醫療方面的想法，這包括尊重失智者本人拒絕醫療的權利。

病患本身的意願如果能先確知，遇到醫療狀況時，家人便知道是要採取積極治療與急救措施，或是在危急之時選擇不插管，而不違背本人的意願。

當家庭成員出現輕微失智，身邊的親人要在早期便徵詢他們關於醫療方面的想法。（圖片來源：Pixabay）

2.居住的決定

失智常伴隨身體多處功能的退化，家人要及早決定當失智者多次進出醫院後，要住在哪裡。

《日本經濟新聞》旗下的健康網站《日經Gooday》指出，失智者要與家人同住，或是前往長期養護機構，最好能在失智初期決定好。

英國SCIE也說，如果失智本人無法確定決定日後的居所，失智者的委任人也可以在未來代為決定。

3.財務決定

英國SCIE認為，失智者的財務規劃，在疾病初期仍應依照本人的意願，不過財務上的事情如銀行存摺、房屋的購買或出售還是要有一個委任人從旁協助較好。

4.日常生活決定

日常維生的事物，如當吞嚥不良時，是否要開始使用鼻胃管，也最好能在早期就徵詢本人的意見，使將來的決定不違背失智者的想法。

資料來源：Social Care Institute for Excellence、日經Gooday

(中時電子報)